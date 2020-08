[Lavoro] Arpa Sicilia assume a tempo pieno e indeterminato: il bando

L’ARPA Sicilia (Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sicilia) ha bandito un nuovo concorso.

I bando Arpa servirà al reclutamento di 57 risorse di personale per la copertura delle seguenti posizioni:

31 collaboratori sanitari/tecnici/professionali, categoria D;

10 collaboratori amministrativi, categoria D;

9 assistente tecnico, categoria C;

4 assistenti amministrativi, categoria C;

3 operatori /autisti, categoria B.

FIGURE RICHIESTE

Le assunzioni sono rivolte a diversi profili. Una parte delle opportunità di lavoro Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente riguarderà, nello specifico, Ingegneri, Chimici, Fisici, Geologi e Biologi.

Il termine di presentazione per le domande è il 31 agosto 2020.

Per maggiori informazioni consultare il bando.









