La storia della truffa agli istituti religiosi, coinvolto un uomo di Paceco

Il Tribunale del Riesame di Torino, accogliendo l’istanza degli avvocati Natale Pietrafitta e Luigi Pipitone, ha annullato la misura cautelare (obbligo quotidiano di presentazione alla pg) per un 42enne pacecoto, V.V., indagato per truffa ai danni di un paio di istituti religiosi piemontesi.

Soddisfatti per l’annullamento del provvedimento del gip torinese, adesso i due legali tenteranno di smontare l’accusa, dimostrando che V.V. non c’entra nulla con la truffa attuata ai danni degli istituti religiosi.

Contro V.V., però, c’è il fatto che la carta Posta Pay con la quale sono state commesse le truffe è intestata proprio a lui. E per questo la Procura piemontese lo ha sottoposto ad indagini, ottenendo la misura cautelare adesso annullata.

Per i legali, però, non è improbabile che qualcuno possa essere entrato, in qualche modo, in possesso dei dati della …









