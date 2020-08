Il Tennis Club Castelvetrano vince l’andata dei play off per la serie C

Il Tennis Club Castelvetrano ha affrontato, nel match di andata dei play off/ promozione del Campionato di D1 Maschile, la formazione del Tennis club Palermo 3, squadra che lo scorso anno militava nella serie superiore.

Il match disputatosi a Palermo, domenica 2 Agosto, si è concluso con la vittoria per 3 a 1 dei ragazzi del Capitano Francesco Gerardi, nonostante la forzata defezione di Flavio Giacalone, a causa di un incidente stradale occorsogli il giorno precedente al match.

Il ritorno a Castelvetrano, il 9 Agosto, in occasione del quale la formazione cara al presidente Pino Adorno conta di avere il determinante sostegno dei propri tifosi e di recuperare lo sfortunato atleta di Mazara.

Questi i parziali :



Singolari

Giammarinaro Claudio (TC Castelvetrano) b. Carollo S. (TC 3 Palermo)

6/2 6/1

Carollo M. (TC 3 Palermo) b. Grillo Daniele (TC Castelvetrano)

6/2 6/0

Ezecchia D. (TC Castelvetrano) b. Orlando (TC 3 Palermo)

6/0 6/0





