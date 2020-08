Il duro lavoro degli apicoltori, intervista a Nicola Santoro

Sono le 5.30 del mattino e la sveglia di Nicola Santoro suona: le api, proprio come le persone, patiscono il caldo, si innervosiscono e non vogliono essere disturbate. Per questo motivo, ogni mattina Nicola deve recarsi dalle sue api nelle ore più fresche delle giornate, per controllarle, accudirle e, soprattutto, sincerarsi del loro stato di salute.

«Il lavoro dell’apicoltore è cambiato tanto negli ultimi periodi – spiega Santoro – se prima ai vecchi apicoltori bastava posizionare le arnie nelle campagne e andarle a controllare quelle 3-4 volte l’anno, adesso, a causa dei cambiamenti climatici e dell’uso di prodotti chimici nell’agricoltura, le api si ammalano sempre più di parassiti o malattie». Il mestiere allora si fa più impegnativo, dispendioso, attento, e solo chi è davvero appassionato riesce a condurlo nel migliore dei modi.

Ed è proprio la …









