IDENTIFICATO DAI CARABINIERI IL TURISTA CHE HA DANNEGGIATO LA STATUA DELLA GYPSOTECHA “ANTONIO CANOVA”.

REDAZIONE – I Carabinieri della Stazione di Pieve del Grappa (TV) hanno identificato il turista austriaco che, il pomeriggio del 31 luglio scorso, durante una visita alla Gipsotecha “Antonio Canova” di Possagno (TV), si è reso responsabile del danneggiamento di tre dita del piede destro del modello in gesso della statua “Paolina Bonaparte come Venere Vincitrice”, realizzata tra il 1804 e il 1808 dal famoso artista possagnese.

Le indagini dei militari dell’Arma hanno avuto inizio quando i responsabili della sicurezza del prestigioso museo si sono accorti del danno e hanno richiesto gli intervento dei Carabinieri, i quali hanno effettuato un approfondito sopralluogo, rilevando tutte le tracce utili e acquisendo le immagini della videosorveglianza interna, che avevano immortalato in maniera nitida tutte le fasi dell’evento.

In particolare, veniva appurato che, verso le ore 12.30, quindi durante l’apertura al pubblico, il turista si era sdraiato a …









