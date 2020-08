Coronavirus, giù contagi in Sicilia e nel Paese. 1,4 milioni di italiani hanno gli anticorpi

Diminuiscono nettamente i nuovi positivi al Covid-19 in Sicilia e bel Paese. Nell’isola sono tre, due a Catania e uno a Siracusa. In tutta Italia

In Sicilia Rimane a 39 il numero dei ricoverati in ospedale, con 3 quelli in terapia intensiva. In 249 sono in isolamento domiciliare: 288 gli attuali positivi al coronavirus. Sono 3.308 le persone che fino ad oggi hanno avuto la malattia; fermo, fortunatamente ormai da due settimane, rimane il numero dei decessi: 283. I tamponi effettuati da ieri ad oggi sono stati 824 (281 mila in totale).

La situazione nel trapanese – In provincia di Trapani sono sempre 5 gli asintomatici, due a Marsala, uno a Mazara, uno ad Alcamo e uno a Partanna. In totale sono stato effettuati 19.99 e tamponi, mentre i test sierologici su personale sanitario sono 9.541.

Test veloce anche in provincia – Anche in provincia di Trapani arriva il test che permette in soli sette minuti di …









Leggi la notizia completa