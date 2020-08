Controlli lungo la costa, sanzioni da Triscina a Capo Feto

Nel pieno della stagione estiva procedono a ritmo sostenuto le attività di vigilanza e controllo della Capitaneria di porto di Mazara del Vallo lungo il litorale ed il tratto di mare di giurisdizione.

Nella scorsa settimana gli interventi di soccorso e quelli volti a garantire il rispetto dell’Ordinanza di Sicurezza Balneare n. 16/2016, sono stati quotidiani ed hanno visto impegnati sia i mezzi navali che le pattuglie a terra.

In particolare la Motovedetta SAR CP 850, nella notte tra il 31 luglio e 1 agosto, ha intercettato e soccorso un piccolo natante da diporto con due persone a bordo, rimasto alla deriva a circa 5 miglia a Sud-Est dal porto di Mazara del Vallo a causa di un guasto al motore. I diportisti, in buono stato di salute, sono stati condotti in sicurezza fino al porto di Mazara del Vallo.

Nei giorni scorsi è stata inoltre intensificata la vigilanza in mare con









