Castelvetrano, la FAIP dona 200 mascherine al Tribunale del diritti del malato

Le mascherine donate dalla FAIP Onlus, la Federazione che mette insieme le associazioni italiane paratetraplegici. Il Presidente Vincenzo Falabella ne ha donate 200 per la provincia di Trapani a Francesca Vaccara, la ragazza di Santa Ninfa costretta a vivere in sedia a rotelle a seguito di un incidente stradale. Francesca è volontaria attiva presso il Tribunale per i diritti del malato, nella sede di Castelvetrano (presso l’ospedale “Vittorio Emanuele II”). È stata lei a mettersi in contatto col Presidente Falabella.

Le mascherine sono in distribuzione per i medullolesi e per i parenti – riporta CastelvetranoSelinunte – presso lo sportello del Tribunale dei diritti del malato dell’ospedale di Castelvetrano, aperto ogni mattina. Questa prima fornitura fa parte delle prime 17.000 mascherine che la FAIP ha donato a livello italiano. Una prossima fornitura di 50.000 mascherine di protezione verrà distribuita dal mese di ottobre. Chi volesse diventare …









