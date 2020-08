Castellammare, l’Associazione Cambiamenti promuove per “Il luogo del cuore FAI”  

L’Associazione Cambiamenti propone per “Il luogo del cuore FAI” la Costa tra Castellammare Del Golfo e la Tonnara di Scopello. “Vogliamo proteggere e migliorare Cala Rossa, Cala Bianca, Fossa dello Stinco e la Grotta di Santa Margherita – scrivono i responsabili dell’associazione -. Per farlo chiediamo di votare con un semplice clic.

Se riusciremo a raggiungere un buon numero di voti, potremmo avere la possibilità di realizzare dei lavori di messa in sicurezza e di miglioramento dei luoghi. Oltre che online si può votare anche con una semplice firma.

“I Luoghi del Cuore” alterna due fasi: censimento (anni pari) e bando (anni dispari). Il 2020 è, quindi, l’anno del censimento.

Come si vota? Sul sito: Cercando il Luogo del Cuore scelto e votando online e condividendo Con firma cartacea: è possibile scaricare nella scheda del luogo il modulo per le firme, …









