[Calcio] Serie B: il punto della situazione a una giornata dal termine

Manca una sola partita al termine del campionato di Serie BKT edizione 2019-2020 e, a eccezione della zona promozione diretta, tutto è ancora da decidere. Sia in zona playoff che in zona playout sono diverse le squadre ancora in corsa per il raggiungimento dei propri obiettivi e oggi cercheremo di capire qual è la situazione sia nelle zone alte che in quelle meno nobili della classifica. Come di consueto, anche quest’anno il campionato cadetto si è dimostrato uno dei più imprevedibili di tutto il panorama calcistico europeo. Ciononostante, ci sono state due squadre che hanno fatto un campionato a parte. Mentre il Benevento ha condotto la classifica dalla prima all’ultima giornata e ha conquistato la promozione a suon di record, nei bassifondi il Livorno non è mai riuscito a dire la propria in ottica salvezza e la squadra di patron Spinelli ha detto addio alla …









Leggi la notizia completa