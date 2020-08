Baldassare Murania alla guida del Rotaract Club Castelvetrano

In data 2 Agosto, presso i giardini di Baglio Trinità, è stato celebrato il tradizionale passaggio della campana del Rotaract Club Castelvetrano Valle del Belice a.s. 2020/2021, durante il quale Francesco Lisciandra, presidente del Club a.s 2019/2020 ha passato il testimone a Baldassare Murania, neoeletto alla carica presidenziale.

Il nuovo direttivo è composto da :

a) Francesco Battaglia e Valentina La Rocca, in qualità di vicepresidente;

b) Anna Lucentini e Alessandro Murania, in qualità di segretari;

c) Carlo Confalonieri e Gianluca Mognarelli, come tesorieri,

d) Sabrina Lo Sciuto e Manuela Accardo, come prefetti,

e) Paola Messina, Simona Messina, Martina Di Como e Teresa Lucentini, nelle vesti di consiglieri.

A suddetto gruppo si aggiungono le commissioni, formate da :

a) Rossana Battaglia, presidente commissione azione interna,

b) Valentina Lo Sciuto, presidente commissione Handicamp,

c) Marzia Di Como, presidente commissione per la tutela di minori, famiglie e comunità a rischio,

d) …









Leggi la notizia completa