ARS: Figuccia (UDC), approvata norma con stanziamento di 1 milione di euro per coprire i danni causati dall’alluvione a Palermo

“Registrando il silenzio assordante del sindaco Leoluca Orlando, oggi abbiamo a Palazzo dei Normanni abbiamo approvato in Commissione Affari Istituzionali la norma che prevede lo stanziamento di un milione di euro per offrire un contributo da parte della Regione Siciliana ai cittadini palermitani che hanno subito danni a causa dell’alluvione abbattutosi su Palermo nella giornata del festino di S. Rosalia. Questo consentirà di offrire ristoro per i danni alle abitazioni, alle automobili e alle aziende. E’ stato previsto uno stanziamento anche per gli altri Comuni colpiti. Infine, la norma definisce l’obbligo per tutti i Comuni siciliani di garantire la pulizia delle caditoie e di tutti gli scarichi utili allo smaltimento delle acque piovane, ivi comprese le fognature di acque bianche e di reti stradali. Siamo stati consequenziali offrendo al Sindaco della città non solo proposte ma norme certe e soldi veri. Speriamo …









