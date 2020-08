Comunità salesiana in lutto ad Alcamo: è morto infatti Don Francesco Furnari.

Nato nel ’47 è stato anche parroco alle Anime Sante e missionario in America Latina.

Oggi i funerali, celebrati da Sua Eccellenza Monsignor Fragnelli, nel cortile dell’oratorio alle 18,30.

Per il Sindaco di Alcamo, Surdi: “Se n’è andato un uomo di fede e di grande spiritualità, con il suo spessore umano e la sua cordiale simpatia è riuscito a dare sempre un sorriso e una parola di conforto a tutti”.









