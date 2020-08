Unpli Sicilia, Assemblea elettiva per il rinnovo delle cariche. La Spina rieletto per acclamazione

Dopo l’elezione nel nuovo Comitato Provinciale Unpli Trapani APS, che ha visto la riconferma alla presidenza di Maria Scavuzzo, domenica 26 luglio, si è svolta presso l’Hotel “Esperia Palace” di Zafferana Etnea (CT), l’assemblea regionale elettiva per il rinnovo delle cariche UNPLI Sicilia APS.

Anche in questa occasione si è registrata una riconferma, quella di Antonino La Spina alla presidenza, avvenuta per acclamazione. Oltre all’elezione del presidente si è proceduto all’elezione dei consiglieri regionali, della Giunta, del collegio dei probiviri e dell’organo di controllo.

A rappresentare la provincia di Trapani nel consiglio regionale Giuseppe Pecorella e Maria Scavuzzo oltre che nel Consiglio direttivo anche nella Giunta, rappresentata dai presidenti provinciali di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Palermo, Siracusa, Ragusa, Trapani presieduta dal presidente regionale Unpli Sicilia.

È stata già fissata per il prossimo mese di novembre l&









