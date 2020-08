Trapani: venerdì la festa di Sant’Alberto, patrono della città e patrono secondario della Diocesi

La città di Trapani si prepara alle celebrazioni per il Santo patrono, Alberto, carmelitano trapanese della famiglia degli Abbati la cui festa ricorre il prossimo 7 agosto.

Domani, martedì 4 agosto, alle ore 20.30 presso la Cattedrale “San Lorenzo” si terrà un concerto d’Organo a cura del maestro Massimo Gabba e dei suoi allievi. Ingresso libero consentito in base alle norme sanitarie anti-covid19.

Mercoledì 5 agosto, alle ore 21, nella parrocchia di Sant’Alberto nell’omonimo quartiere, in collaborazione con il Museo Regionale “Agostino Pepoli” si terrà un interessante momento di approfondimento su “Sant’Alberto alla marinella” e la sua iconografia legata alla devozione dei pescatori trapanesi. Interverranno le storiche dell’arte Daniela Scandariato e Lina Novara. Concluderà il vescovo Pietro Maria Fragnelli.

Giovedì 6 agosto, vigilia della festa, alle ore 09.15 al Santuario “ …









