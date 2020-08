Sicilia: non rispetta le norme anti Covid, chiusa una discoteca 

La polizia ha disposto la chiusura per cinque giorni del Country Disco Club a Palermo per il mancato rispetto delle norme anti Covid. A comunicarlo su Facebook gli stessi titolari della struttura.

“Ci teniamo a comunicarvi che a seguito di un controllo della polizia amministrativa del commissariato San Lorenzo, è stata disposta la chiusura del locale per giorni – si legge nel post del Disco Club – In particolare, si contesta che gli avventori non indossavano le mascherine e non rispettavano il distanziamento sociale”.









