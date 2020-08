 Sicilia nella morsa del caldo. Afa e umidità e le temperature percepite sono +40 °C

L’ondata di caldo africano che sta interessando tutta la Sicilia, seppur in fase discendente, continua la sua morsa sull’Isola.

La mancanza di ricircolo dell’aria, unita a deboli infiltrazioni umide in quota, stanno facendo lievitare i tassi di umidità che, specie nelle aree costiere, stanno raggiungendo valori di tutto rispetto.

Caldo asfissiante su gran parte della costa tirrenica, con valori di dew point che sul capoluogo superano i +25 °C che, insieme a temperature prossime ai +33 °C rendono il caldo opprimente con percezione anche superiori ai +40/+42 °C.

Resiste il caldo torrido sulla costa orientale, Siracusa infatti, grazie ai venti di caduta, registra in queste ore punte di +38 °C. Questa fase afosa che sta avvolgendo gran parte della nostra isola rappresenta il preludio al successivo cedimento dell’alta pressione africana, con l’ingresso di una vasta saccatura che spazzerà via …









