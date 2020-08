Sicilia: mangia gamberi, ma è allergica. Muore una giovane di 27 anni 

Mangia per errore una forchettata di spaghetti con i gamberi. Ma è allergica. Muore dopo due giorni di agonia. E’ accaduto a Palermo. Vittima, una giovane di 27 anni, madre di una bimba di appena 8 mesi.

La giovane è tornata a casa giovedì notte alle due, dopo aver finito il suo turno di lavoro come cameriera. Affamata, ha aperto il frigo e ha trovato un piatto di pasta. Ne ha addentato subito una forchettata, e solo dopo si è accorta che c’erano dei gamberi, ai quali era allergica. E’ uscita di corsa sul pianerottolo a chiamare i vicini.

E’ stata ricoverata al Buccheri – La Ferla, ma dopo due giorni di agonia, è morta.

La giovane si chiamava Refka Dridi, era di origine tunisina, e lavorava come cameriera in un noto ristorante di Bagheria. Parlava quattro lingue e i titolari e i colleghi la ricordano come …









