Sicilia: il viadotto Himera riapre dopo cinque anni, i progetti da 18 miliardi e il “tunnel” di Messina… 

Il viadotto Himera, 270 metri, sulla A19 Palermo Catania, crollato il 10 aprile del 2015 a causa di una frana, che ha diviso la Sicilia in due per tanto, troppo tempo, è stato finalmente riaperto.

E’ stato inaugurato, lo scorso venerdì 31 luglio, alla presenza del ministro dei Trasporti Paola De Micheli e del suo vice Giancarlo Cancelleri, riapertura dell’opera che non ha visto, però, la presenza del presidente della Regione Nello Musumeci né dell’assessore alle Infrastrutture Marco Falcone che, già nelle nazionale proprio sul viadotto Himera e sui lavori stradali dell’Anas in Sicilia e lo stesso Falcone, particolarmente critico con il Governo all’annuncio di Cancelleri sulla riapertura del 31 luglio, aveva detto che si dimetteva. Per questo i deputati grillini hanno manifestato, venerdì, sul ponte con un cartello in cui dicevano a Falcone “adesso dimettiti!”.

La …









Leggi la notizia completa