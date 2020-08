San Vito Lo Capo, al via la XII edizione del Siciliambiente Film Festival

Al via da martedì 4 agosto la XII edizione di SiciliAmbiente, che si terrà dal 4 all’8 agosto a San Vito Lo Capo. Il festival, diretto da Antonio Bellia, con la direzione organizzativa di Sheila Melosu, prenderà il via alle 19.30 nella sala Giardino con la presentazione del libro di Davide Ficarra “Segui la cenere” (Navarra Editore) che sarà presente all’evento per incontrare il pubblico del festival.

Ambientato sullo sfondo del maxiprocesso a Cosa Nostra, in una Palermo che sperimenta la sua rinascita civile mentre viene devastata dagli attentati al tritolo e dalle autobombe, Segui la cenere racconta le vite di quattro ragazzi che cercano di ricostruirsi un’esistenza tranquilla, forti dei loro legami affettivi e della intraprendenza che sin da piccoli li ha caratterizzati.

Alle 21.15 la cerimonia di apertura del XII SiciliAmbiente Film Festival alla presenza degli organizzatori del festival e delle giurate …









