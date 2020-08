Quasi una preghiera

E’ un bel mattino pieno di luce e pieno di estate

Quasi l’ora della preghiera

se Dio fosse rimasto un fantoccio fra le mie mani.



Io giocavo col suo nome e lo chiamavo

A sciogliere i nodi imprevisti delle mie giornate

E a volte avvertivo anche il tenue vento di Elia

Dove s’era nascosto prima della sera.



Ora tutto mi sembra Dio, anche i fiori del mio giardino

Ove ronzano api e si posano farfalle dipinte col sole.

Il mio gatto miagola e poi si addormenta

Forse conosce da tempo il segreto della vita

E non ha fretta di svegliarsi all’alba.



Mentre io cerco cos’è l’amore e cos’è la vita

Diffusa ovunque in questo universo infinito

Dove Dio pose il nulla

In competizione col divenire e con l’amore

Dell’ultimo cielo …









