Palermo. Riconoscimenti ad Agenti polizia e vigili del fuoco intervenuti per alluvione, la Tessera Preziosa del Mosaico Palermo 

REDAZIONE – Con una cerimonia svoltasi oggi pomeriggio a Palazzo delle Aquile, il sindaco Leoluca Orlando ha conferito la “Tessera preziosa del Mosaico a Palermo” agli agenti della Polizia di Stato e ai Vigili del Fuoco che sono intervenuti giorno 15 luglio e nei giorni successivi per mettere in salvo cittadini in situazioni di pericolo durante l’alluvione e, in generale, per il soccorso della popolazione.

Alla presenza del Prefetto Giuseppe Forlani e del questore Renato Cortese, il sindaco ha quindi consegnato l’onorificenza al Comandante provinciale dei Vv.Ff. Agatino Carrolo, in rappresentanza di tutti gli uomini impegnati nelle attività di ricerca e soccorso, nonché agli agenti ed operatori di Polizia Francesco Ruggeri, Giuseppe Randazzo, Massimiliano Imperiale, Matteo Arcara, Matteo Cangemi, Salvatore Di Perna, Salvatore Vitale, Vincenzo Dell’Arte, Ignazio Alessio Patricolo, Rosario Marino, Salvatore Domenico Vasapolli, Salvatore Genovese, Achille Sagone, Alessio Frisco, …









