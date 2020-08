ORESTIADI DI GIBELLINA 39° edizione, Lungo week end di chiusura: omaggio a FEDERICO FELLINI, nel centenario della nascita del grande regista e evento dedicato alla narrazione siciliana

Giovedì 6 AGOSTO ore 20,00 – Baglio di Stefano, Gibellina

FELLINI: I SUOI SOGNI, IL SUO CINEMA

incontro con Mario Sesti a cura di Carmelo Galati

ore 21,15

FELLINI FINE MAI

proiezione documentario di Eugenio Cappuccio – in concorso a Venezia Classici 2019

in collaborazione con Cinema City Palermo

Produzione: Rai Cinema, Rai Teche, Aurora TV (Giannandrea Pecorelli)

Interpreti Andrea De Carlo, Francesca Fabbri Fellini, Milo Manara, Vincenzo Mollica, Sergio Rubini, Mario Sesti



Venerdì 7 AGOSTO ore 19,00 – Cretto di Burri

I-SOLA, STORIE DI MARE E DI TERRA

con la partecipazione di Gaspare Balsamo, Davide Enia, Vincenzo Pirrotta

musiche eseguite dal vivo da Giulio Barocchieri

produzione esclusiva per Orestiadi 2020



Sabato 8 AGOSTO ore 19,00 – Cretto di Burri

LI DOVE NASCONO I SOGNI…

le donne, il circo, la musica, i sogni di Federico Fellini

con Francesco Scianna

musiche eseguite dal vivo da Roy Paci e Angelo Sicurella

e con Fabrizio Romano, …









Leggi la notizia completa