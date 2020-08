Nonostante la crisi e il Covid, le imprese siciliane resistono 

Le imprese siciliane sicilia nonostante il Coronavirus resistono ed è positivo il saldo relativo alla nati-mortalità delle imprese.

Nel II trimestre di quest’anno, le iscrizioni 5.307, cessazioni 3.932, saldo 1.375. A fronte delle 466.422 imprese registrate al 30 marzo scorso, sono 467.773 quelle registrate al 30 giugno. I dati sono di UnionCamere Sicilia ed elaborati da InfoCamere.

l tasso di crescita per la Sicilia resta in terreno positivo con un +0,29%, ma in generale i numeri evidenziano che tutte le regioni d’Italia fanno registrare un saldo positivo. Se si guarda alle alle aree geografiche, in quella di Sud e Isole emerge il maggior incremento con più del 50% di nuove imprese, 8 mila circa su 19 mila circa totali in Italia.

“Se si guardano i numeri su scala nazionale – dice il presidente di UnionCamere Pino Pace – siamo nella massima fase di decrescita. Infatti, quest’anno si registra il tasso minimo assoluto …









