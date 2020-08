Mazara, due diportisti soccorsi e diversi controlli della Capitaneria di Porto

Nell’ambito dell’operazione Mare Sicuro 2020, il militari della Capitaneria di Porto di Mazara a bordo di una motovedetta nella notte tra il 31 luglio e l’1 agosto, hanno soccorso un’imbarcazione da diporto con due persone a bordo, rimasta alla deriva a circa 5 miglia a Sud-Est dal porto di Mazara del Vallo a causa di un guasto al motore. I diportisti, in buono stato di salute, sono stati condotti in sicurezza fino al porto di Mazara del Vallo.

E nei giorni scorsi si sono intensificati i controlli alle unità da diporto, riguardo alle dotazioni di sicurezza ed al rispetto dei limiti delle acque riservate alla balneazione. Quattro le violazioni contestate per il mancato rispetto dei suddetti limiti nelle località di Triscina, Capo Feto e Cala

Spaghetti, con altrettante sanzioni per complessivi 960 Euro. Una sanzione di 200 Euro è stata inoltre comminata ad un sub che si era immerso senza il previsto …









Leggi la notizia completa