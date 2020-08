Marsala, domani Salvo Ales presenta “Non avviarti mite”

Domani, al Convento del Carmine di Marsala, alle 19, lo scrittore Salvo Ales presenta “Non avviarti mite” (Nuova Ipsa Editore). L’incontro sarà moderato da Rosa ingrassia e vedrà la partecipazione di Vita D’Amico e Gianfranco Perriera. Sarà previsto anche un momento di letture curato da Adriana Di Giovanni.

Sinossi

Mi chiedo cosa ne è di te, ormai. Di te che un tempo mi hai indicato una via sconosciuta, ma da subito foriera della meta del possibile; di te che un tempo, con quell’intento ancora in divenire, mi hai guidato là dove il possibile può iniziare veramente, sancendo l’avventura straordinaria di un padre e un figlio. Non era frode, quel proposito conduceva veramente al traguardo, a quel luogo imprecisato in cui un giorno sarei approdato per non trovarti e dal quale avrei indicato a qualcun altro una nuova via, pronto a sparire a …









Leggi la notizia completa