Maltempo, grandinate killer in Lombardia: nel Mantovano strage di angurie, meloni, pere

Serre divelte, zucche, angurie e meloni rovinati ma colpiti anche pere e mais pronti per essere raccolti, con il lavoro di un intero anno andato perduto nelle aziende agricole e danni stimati per milioni di euro. E’ quanto emerge dal primo bilancio effettuato dalla Coldiretti Lombardia sugli effetti della grandinata che durante la notte ha improvvisamente colpito le campagne mantovane a macchia di leopardo.

I danni si registrano in diversi comuni – spiega la Coldiretti Lombardia in base alle segnalazioni che stanno arrivano in questi minuti negli uffici territoriali –: Villa Poma, Borgocarbonara, Sermide, Schivenoglia e Pieve di Coriano, ma anche a San Benedetto Po, Quistello e Pegognaga.

Nelle scorse ore – precisa la Coldiretti – episodi di maltempo si sono verificati anche nel Lecchese, dove si sono registrati smottamenti, nel Pavese, nel Lodigiano e nel Bresciano ma al momento in queste aree non si segnalano particolari criticità …









Leggi la notizia completa