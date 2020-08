L’Elzeviro di Bonagiuso : un vuoto come d’attesa

C’è, a guardare intorno, come un vuoto d’attesa. Un vuoto di quella categoria, l’attesa appunto, che aveva contraddistinto molte delle nostre pause, dei nostri sguardi lunghi, delle nostre aspettative. Un vuoto che ha sprofondato quel salvagente necessario, l’attesa, che era riuscito a farci digerire le pietre più indigeste e le patate bollenti più immangiabili. Ora sembra che l’attesa sia sprofondata, si sia svuotata, non più in una sospensione cronologica, ma in un muro. L’orizzonte delle prospettive sembra incrinato, e la capacità razionale di prevedere, gestire e risolvere, par polverizzata. Davanti a noi un fiato sempre più corto e un orizzonte sempre più stretto. Quasi asfittico: un vero e proprio furto di futuro, di programmazione.

Questo, in estrema sintesi, il sentire del contemporaneo intorno al problema Covid-19, che non è un virus, o …









