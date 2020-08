“L’albatro” di Simona Lo Iacono vince il Premio letterario “Città di Erice 2020”

Il libro L’Albatro di Simona Lo Iacono, edito da Neri Pozza, è il vincitore della seconda edizione del Premio Letterario CITTA’ DI ERICE – 2020, organizzato dall’Associazione SALVARE ERICE con il patrocinio del Comune di Erice.

Simona Lo Iacono, siracusana, è un magistrato in servizio presso il Tribunale di Catania, e ha in precedenza pubblicato, nel 2016, il romanzo Le streghe di Lenzavacche, selezionato tra i dodici finalisti del Premio Strega, e Il morso, nel 2017.

Il romanzo racconta in modo poetico e convincente, gli ultimi giorni dello scrittore Giuseppe Tomasi di Lampedusa, alternandoli con ricordi della sua infanzia, un periodo in cui iniziano a germogliare le idee e i pensieri che confluiranno nella redazione del suo capolavoro Il Gattopardo.

Il libro è stato scelto, a maggioranza, da una giuria composta dai soci dell’associazione, chiamati a votare una terna di libri selezionati da una short list …









