Hostess con febbre sul volo Ryanair per la Sicilia 

Una hostess del volo Ryanair proveniente da Milano e diretto in Sicliia ,è stata sottoposta a test sierologico dopo aver riportato qualche linea di febbre.

L’Ufficio di sanità marittima, aerea e di frontiera del Ministero della Salute, ha attivato all’aeroporto di Catania la procedura di biocontenimento. La procedura è scattata su richiesta da parte del comandante in seguito al manifestarsi di forte mal di testa e febbre.

La donna è stata trasportata dai medici all’interno della sala arrivi extra Schengen dell’Aeroporto di Catania dove è stata sottoposta a controlli ulteriori. Successivamente, è stata portata dalla Croce Rossa su mezzo in alto biocontenimento del Ministero della Salute, all’ospedale Garibaldi centro per altri accertamenti.

L’assistente di volo è stata sottoposta a test sierologico, risultato negativo ed è ricoverata in osservazione, in attesa dell’esito del tampone che arriverà domani in mattinata. SAC ha immediatamente avviato la sanificazione delle aree …









