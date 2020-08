Covid-19: sette positivi in Sicilia, (239) nel Paese. Verso la proroga per l’uso delle mascherine

Continuano a diminuire i nuovi contagi sia in Sicilia sia nel resto d’Italia. Nelle ultime 24 ore nell’Isola si sono registrati sei contagi a Catania e uno a Siracusa.

I dati regionali – In totale sono 39 il numero i ricoverati in ospedale, e 3 quelli in terapia intensiva. In 246 sono in isolamento domiciliare: 285 gli attuali positivi al coronavirus. Sono 3.305 le persone che fino ad oggi hanno avuto la malattia; fermo, fortunatamente ormai da due settimane, rimane il numero dei decessi: 283. I tamponi effettuati da ieri ad oggi sono stati 2708 (280 mila in totale).

Migranti, arriva la nave per la quarantena a Lampedusa – Per far fronte alla situazione migranti in Sicilia, e nello specifico a Lampedusa, oggi arriva sull’isola delle Pelagie la nave per la quarantena inviata dal governo e che potrà ospiterà i 678 migranti attualmente presenti nell’hotspot. Lo conferma il sindaco Totò Martello. “In …









Leggi la notizia completa