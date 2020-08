Castellammare, dimissioni dei consiglieri se indagati per mafia. L’aula boccia, Cambiamenti critica

Non finicono gli strascichi politici all’inchiesta antimafia che ha coinvolto Castellammare del Golfo, con il sindaco Rizzo indagato per aver avuto rapporti con il boss Ciccio “Tempesta”.

Il consiglio comunale di Castellammare del Golfo ha bocciato la proposta del gruppo di minoranza che avrebbe impegnato i consiglieri comunali a dimettersi nel caso in cui fossero stati indagati per reati legati alla mafia.

Ecco il commento del gruppo Cambiamenti.

“La mafia non esiste” era il ritornello con cui negli anni ’60 e ’70 i politici in Sicilia irridevano i non molti che denunciavano il crescente intreccio di potere tra Cosa Nostra ed i sindaci, i parlamentari, i ministri.

È la storia della nostra terra, e in quanto storia, dovrebbe esser tenuta in debito conto così da prevenire gli errori commessi nel passato.

Non è così per il consiglio comunale di Castellammare che, in data 30 luglio 2020, non …









