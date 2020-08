Biblioteca In Bici, da Triscina a Selinunte per riscoprire il piacere di leggere

Oink. Squilla così la trombetta della Biblioteca In Bici. Si ferma sulla costa, porta con sé libri per bambini, giochi e un carico inesauribile di entusiasmo.

Mercoledì 29 luglio, il suo primo avvistamento. Al tramonto, sulla spiaggia di Triscina che si apre alla fine della strada 45.

All’improvviso, palette e secchielli hanno perso il loro fascino. A catturare l’attenzione dei bambini, invece, due cassette di legno e fiori di carta pesta, pieni fino all’orlo di libri per bambini.

Quante volte vi sarà capitato di vedere i nati degli anni 10 con un libro fra le mani? I libri sono ormai, purtroppo, una tecnologia fin troppo antica. Per le nuove generazioni, la narrazione è virtuale. E così il libro smette di essere una presenza fisica nelle vite dei bambini, del loro quotidiano non fa parte più.

Ma la lettura, nel senso pi& …









Leggi la notizia completa