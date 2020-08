Anche in provincia di Trapani arriva il test per scoprire se si ha il coronavirus in sette minuti 

Il tempo di un uovo sodo (da quando l’acqua bolle, però).

Anche in provincia di Trapani arriva il test che permette in soli sette minuti di sapere se si ha o meno il coronavirus. Si tratta di un nuovo metodo, sempre tramite tampone, che è stato presentato qualche giorno fa dal Veneto. E ne avevamo parlato anche su Tp24.

Il nuovo tampone che offre risultati in sette minuti potrà essere usato con frequenza e flessibilità per identificare in brevissimo tempo nuovi casi. Un possibile utilizzo riguarda il contenimento immediato di eventuali focolai.

Non dà una diagnosi definitiva ma segnala positività che va poi confermata. La rapidità dei tempi permette di isolare subito il presunto contagiato.

Ecco cosa scrive l’Asp di Trapani:

Un nuovo Test rapido per la ricerca dell’antigene Sars-Cov2 è disponibile in tutti i Laboratori d’analisi dei …









