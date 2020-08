A Mazara del Vallo comincia la rassegna letteraria “Un Mediterraneo di letture”

Prenderà il via venerdì 7 agosto – per concludersi il 29 agosto – a Mazara del Vallo, la Rassegna letteraria “UN MEDITERRANEO DI LETTURE”, organizzata dall’Associazione culturale ‘CIURI’ con il patrocinio del Comune di Mazara del Vallo, curata dalla giornalista Jana Cardinale.

L’evento si prefigge la promozione della cultura al femminile per condividere conoscenze, ed emozioni, per ragionare sulla storia che stiamo vivendo e parlare di speranze in un momento di incontro e di dialogo sui libri, con la presenza delle rispettive autrici.

La manifestazione, che comprende cinque incontri, si svolgerà al Convento dei Gesuiti, con inizio alle ore 21. La vendita dei libri sarà curata dalle Librerie Il Colombre e Lettera 22 di Mazara del Vallo.

Questo il calendario in programma:

7 agosto, Daniela Tornatore

Giornalista professionista. E' stata la corrispondente dalla Sicilia per il TG La7. Ha fatto parte









