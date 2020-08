13 anni fa l’affondamento del Thetis, i ricordi dei naufraghi – VIDEO

Riaffiorano i ricordi. O meglio, non sono mai andati via. Marco Zora, Valeria Maltese, Giusi Boscaino, Vincenzo Di Stefano e Gabriella Titone hanno ancora vivi quei momenti. I ricercatori italiani erano a bordo della nave oceonografica “Thetis” del CNR (Consiglio nazionale delle ricerche), quando è stata speronata e affondata nel Canale di Sicilia, dopo la collisione con la portacontainer MSC “Eleni”. Oggi ricorre il tredicesimo anniversario di quell’incidente in mare in cui perse la vita Petr Mickejkich, un ricercatore russo che non riuscì a uscire dalla nave prima che affondasse.

La nave del CNR stava svolgendo una campagna oceanografica denominata “DoLaser07”. Nel periodo di ricerca la Capitaneria di porto di Mazara aveva emanato un’ordinanza secondo la quale «tutte le unità navali di qualsiasi genere, in transito nelle zone interessate ai rilievi e ricadenti nell’ambito di …









Leggi la notizia completa