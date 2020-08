Violenza di genere al tempo del Covid-19. L’attività da marzo a luglio dell’associazione Cotulevi

“Con l’avanzare della pandemia, la violenza di genere – specie tra le mura domestiche – non si è certo ridimensionata. Al contrario, il suo incremento è risultato tangibile e concreto”. Così Aurora Ranno, presidente dell’Associazione CO. TU. LE VI. commenta i dati e le segnalazioni ricevute nel corso dei lunghi mesi di lockdown fino ai nostri giorni.

L’Associazione per i Diritti Umani CO. TU. LE VI. dal 2008 – con l’Apertura dello sportello “Diana” presso il Palazzo di Giustizia di Trapani – a difesa delle donne e di quanti sono vittime di ogni forma di violenza e discriminazione. Tra queste forme di sopruso, senza dubbio, i casi di violenza di genere perpetrati in danno di donne sole e fragili risultano numerosi: in totale, dall’inizio della pandemia al mese corrente, sono stati 36 gli utenti che hanno …









