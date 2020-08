“Venere, eterno incanto”: performance di danza al Parco Archeologico di Marsala

Domenica 2 agosto al Parco archeologico di Lilibeo-Marsala – alle ore 18 con replica alle 19 – sarà di scena la danza contemporanea con una performance ispirata a Venere, dea della Bellezza. In collaborazione con il Centro d’arte Tersicore e la FIDAPA si svolgerà, infatti, “Venere, eterno incanto” con la coreografia di Elisa Ilari e le danzatrici della compagnia “Officina Tersicore”, pièce ispirata alla Venere che si trova esposta all’interno del Museo Archeologico Lilibeo, a Baglio Anselmi. “Con #LaCulturaRiparte – dice l’Assessore dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, Alberto Samonà – abbiamo posto la bellezza come elemento da cui ripartire nella convinzione che si tratta di una leva attraverso cui passare dal buio alla luce, dalla solitudine e dalla paura del domani al desiderio di tornare a vivere. Celebrare la bellezza come forza …









