Valderice, oggi il terzo appuntamento di Terrazza d’Autore su Bufalino

Si svolgerà oggi alle 19, al Teatro comunale “On. Nino Croce” di Valderice, messo a disposizione dall’Amministrazione comunale, il terzo appuntamento della rassegna letteraria “Terrazza d’Autore”, curata da Ornella Fulco e Stefania La Via e giunta quest’anno alla sua quindicesima edizione.

Per una strana quanto suggestiva coincidenza, cade nel mezzo di una pandemia la ricorrenza del centenario dalla nascita dello scrittore siciliano Gesualdo Bufalino che ha visto il suo tardivo quanto fortunato esordio letterario nel 1981 con il romanzo “Diceria dell’untore” (premio Campiello), una storia di amore e morte ambientata a Palermo in tempo di tisi.

Con “Libri e contagi” Ambra Carta, docente universitaria, e Domenico Ciccarello, bibliotecario, accompagneranno il pubblico di “Terrazza d’Autore” all’interno del laboratorio creativo di Bufalino. Un forte sentimento del tempo, della morte e della memoria, espressi mediante una scrittura ricercata, colta ed esuberante, hanno caratterizzato …









Leggi la notizia completa