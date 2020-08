“Una punta di Sal”. Finti ricchi e finti poveri, a Mazara e Castelvetrano

Ci sono i ricchi e ci sono i poveri.

Non è una novità. Da millenni il mondo viaggia su imperi floridi ed economie aride ma ci sono anche i finti ricchi e i finti poveri. Si sa, il denaro ha un valore importante nella società odierna: tanta ostentazione, diversi modi di espressione superficiale ed essenzialmente di facciata per imporsi all’attenzione altrui. La spiegazione può essere cercata nell’ egoismo della maggior parte del genere umano: il mostrarsi è un metodo per affermarsi, per dire “Ci sono anche io al mondo, concentrate gli sguardi solo su di me!”. Nel mondo degli affari si rimane abbagliati da questi accessori da persone particolarmente benestanti: che sia la macchina sportiva, o un vestito firmato o una casa spettacolare. “Quanto sarà costata? Chissà quanto guadagna…” domande che ci facciamo spesso. I finti …









