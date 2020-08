Turismo enogastronomico nel Trapanese, fondi Ue da 200 mila euro ai piccoli imprenditori

I comuni interessati sono Trapani, Erice, Marsala, Buseto Palizzolo, Calatafimi Segesta, Castellammare del Golfo, Custonaci, Favignana, Pantelleria, San Vito Lo Capo, Valderice e Vita

Finanziamento europeo da 200 mila euro per le piccole imprese della provincia di Trapani nel settore del turismo enogastronomico. Lo prevede la sottomisura 19.2 di sostegno all’esecuzione degli interventi nell’ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo, attuata nell’ambito del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Siciliana.

“L’obiettivo della misura – dice Giuseppe Sciarabba, presidente dell’Agenzia di sviluppo del Mezzogiorno, da vent’anni nel settore dell’europrogettazione in Sicilia – è sostenere la creazione di una rete costituita da imprese che miri alla creazione di pacchetti turistici legati al buon cibo e alle tradizioni del Trapanese, e alla messa in rete, promozione e commercializzazione di servizi ad essi legati”.

