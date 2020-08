“Trapani Urbs Invictissima”: alla scoperta del rione Marinella

Undicesima puntata della rubrica storica che approfondirà le origini dei quartieri trapanesi: un ritorno al passato, per conoscere meglio la storia della città dei due mari e delle strade che quasi ogni giorno percorriamo. La Trapani Moderna comincia con il Rione Marinella, che confina a nord con via XX settembre, ad est con le vie Generale Matera e Colonello Romey e ad ovest con Piazza Vittorio Emanuele. Il nome del quartiere deriva dall’antica contrada omonima che si trovava al di là delle antiche mura, tra il primo quartiere trapanese Casalicchio e la più moderna Via Virgilio. La contrada faceva parte del grande comprensorio delle ex saline del Collegio ma venne prosciugata per l’espansione edilizia nel 1862 quando il governo italiano, con Regio Decreto, privò la città della qualifica di Piazza d’Armi.

