Straordinario lavoro dell’82º centro CSAR per lo spegnimento dell’incendio sulla Montagna Grande

Nella giornata di ieri un equipaggio dell’82° Centro C.S.A.R. (Combat Search And Rescue) di Trapani, è intervenuto con l’elicottero HH139A per estinguere l’imponente incendio sviluppatosi nella zona di Montagna Grande, in provincia di Trapani.

6 missioni, 5 rifornimenti di combustibile, 9 ore di volo con un totale di 96 lanci e 72mila litri d’acqua sganciati.

Il primo decollo del vettore è avvenuto alle ore 7:40 di mattina. L’ultimo atterraggio è avvenuto alle ore 20:15, poco prima del tramonto, ultimo momento utile della giornata per l’effettuazione dell’attività antincendio. Dopo l’ultima sortita, l’equipaggio è rientrato alla base aerea di Birgi dove ha terminato la prontezza per il servizio antincendi, che riprenderà all’alba di domani, con un nuovo equipaggio e un vettore predisposto pronti ad intervenire.

Ad operare in collaborazione con l& …









Leggi la notizia completa