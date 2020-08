Paolo Licata presenta a Mazara del Vallo il suo film, “Picciridda”

Oggi, prima della proiezione del film ‘Picciridda’ sul grande schermo all’aperto al Chiostro del Collegio dei Gesuiti, è in programma l’incontro con il regista Paolo Licata e il cast del film, che è stato premiato al Taormina Film Fest ed ha vinto il “GLOBO D’ORO 2020”, il prestigioso premio assegnato dalla stampa estera, come Migliore opera prima (https://youtu.be/X42bPjVt3KE).

Il regista incontrerà il pubblico in platea ed introdurrà il film girato a Favignana, tratto dal romanzo di Catena Fiorello.

L’ingresso sarà consentito fin dalle ore 20,30 mentre la proiezione si svolgerà alle ore 21,30 (ingresso 4 euro). Il film “Picciridda” è inserito nel cartellone “Cinema Arena Sotto le Stelle”.

Sinossi:

Ambientato nell’isola di Favignana degli anni ’60, Picciridda è “Una storia di donne incastonate in una natura impervia, raccontata tra i silenzi dei non detti& …









