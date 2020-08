Palermo. Divelti nell’area pedonale Maqueda- Corso Vittorio Emanuele 30 Cestini gettacarte. Indagini in corso

REDAZIONE – Questa notte a danno dell’azienda e della città si sono perpetuati in centro città degli atti vandalici con il danneggiamento di 30 cestini gettacarta nelle aree pedonali di via Maqueda e corso Vittorio Emanuele.

A darne notizia il direttore della RAP Roberto Li Causi che stamattina presto è stato avvisato dagli addetti allo svuotamento programmato dopo il sabato sera.I cestini sono stati divelti ed il contenuto sparso per terra. Ne è stato disposto il ripristino in tempi brevi.

“Abbiamo chiesto alla Polizia Municipale – affermano il Sindaco Leoluca Orlando e il vicesindaco Fabio Giambrone – non solo di visionare i filmati delle telecamere pubbliche della zona, ma anche di acquisire quelli delle numerose telecamere di esercizi commerciali privati, che certamente hanno ripreso la gentaglia che ha compiuto questo crimine contro la città. Ci aspettiamo dai commercianti la massima collaborazione perché sono …









