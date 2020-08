Oggi riaprono al Parco archeologico di Selinunte gli spazi museali del baglio Florio

Nella giornata di oggi 2 agosto 2020 i siti museali del Parco, condividendo quanto disposto dall’Assessore BBCC e IS, offrono al pubblico la possibilita’ di accedere gratuitamente ai propri luoghi della cultura che compongono il palinsesto del più grande parco d’Europa.

In particolare verranno riaperti gli spazi museali del Baglio Florio che si dotano di un nuovo assetto del sistema di accoglienza e che ottempera agli standard minimi anti-covid, unito ad alcuni interventi di adeguamento del sistema front-office/accoglienza.

Il Baglio si ripropone in una nuova veste museografica con l’ evidenza della mostra ” Vivere l’Agora’, puntualmente allestita per narrare la storia dell’antica citta’ di Selinunte mediante un esposizione temporanea dei più pregevoli ritrovamenti archeologici selezionati dai ritrovamenti degli ultimi vent’anni, appositamente inseriti in un allestimento museale che ne racconta funzioni e utilizzo nonche& …









