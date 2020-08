Mazara, prorogate le attività del Consorzio Trapanese Legalità e Sviluppo

Il consiglio comunale di Mazara del Vallo ha dato il via libera alla proroga, fino al 31 dicembre 2040, delle attività del Consorzio Trapanese per la Legalità e lo Sviluppo.

“È un segnale tangibile – commenta il direttore generale del Consorzio Antonella Marascia – dell’impegno e del ruolo attivi che i Comuni aderenti al Consorzio intendono ancor di più mettere in campo sul fronte delle concrete iniziative in favore della legalità, della gestione e dell’utilizzo dei beni confiscati alla mafia. Siamo in attesa delle altre deliberazioni consiliari di proroga, con la consapevolezza dei naturali ritardi che il periodo emergenziale Covid ha provocato anche alle attività esterne che comunque anche nel periodo lockdown, ha visto il Consorzio continuare nel lavoro di verifica ed attuazione del Piano Legalità 2020, i cui risultati saranno presto resi noti con il coinvolgimento delle associazioni e degli Enti …









