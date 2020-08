Marsala, dieci le persone coinvolte nell’incidente di Strasatti. Fine settimana tragico in Sicilia 

E’ andata bene, poteva avere delle conseguenze tragiche l’incidente avvenuto questa notte in contrada Strasatti a Marsala.

Sono dieci le persone coinvolte nell’incidente sulla statale 115 (potete leggere qui), che ha coinvolto tre auto: una Fiat Panda, un’Audi Q2 e una Mercedes Classe A.

Per quanto riguarda la dinamica dell’incidente, alla base c’è senza dubbio l’alta velocità, che ha causato lo scontro quando una delle vetture, in fase di sorpasso, ha urtato un’altra auto causando poi la terribile carambola. Come vedete dalle foto, c’è anche il palo dell’illuminazione pubblica semi-abbattuto.

Per molte delle persone coinvolte c’è stato bisogno delle cure del pronto soccorso di Marsala. Fortunatamente, però, solo tanta paura, diverse ammaccature e escoriazioni, ma nessuno avrebbe riportato conseguenze gravi, ci dicono dal commissariato di polizia di Marsala. Molti sono stati trasportati in ospedale da diverse ambulanze.

