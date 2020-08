  Le infiltrazioni della criminalità organizzata dopo il lockdown

L’ultima relazione semestrale della Dia, analizza, nella parte intitolata “Speciale Covid-19”, gli obiettivi a medio termine che si pone la mafia per l’invasione dei territori stroncati dalla crisi economica.

E’ abbastanza chiaro che essa punti a capitalizzare il massimo profitto finanziario sui mercati nazionali e internazionali. La relazione della Dia – confermando ciò che scriviamo da mesi – rileva un pericolo in continuo e costante aumento. L’evoluzione delle mafie si è perfezionata al punto da consentirle di riuscire a percepire in anticipo ogni variazione del sistema economico e sociale. Questa “speciale” peculiarità le permette di adeguarsi alle necessità contingenti dell’economia in crisi e di riuscire a trarne il massimo beneficio possibile. Inutile far finta di nulla, il “lockdown”, su un’economia fortemente in crisi, ha già consentito alle mafie di …









