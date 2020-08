L’arte diventa emozione e promozione di un messaggio sociale contro la violenza sulle donne. Nasce il progetto Palma Vitae e GiuFè

Un incontro, un’opportunità che si apre, un’emozione condivisa.

Così apre il video, girato presso il Castello Grifeo di Partanna (TP), per presentare il nuovo progetto realizzato da due realtà virtuose del nostro territorio, il marchio di gioielli GiuFè dell’artista Giusy Ferrara e l’associazione Palma Vitae di Castelvetrano guidata dalla presidente Giusy Agueli.

Due donne che, in comune, oltre al nome, hanno un’attenzione grande per il femminile, una profonda sensibilità per i temi sociali, un amore per il territorio di appartenenza, una caparbietà e determinazione nel loro fare operativo.

Da questo incontro personale nasce un grande progetto che è quello di unire la creazione dei gioielli GiuFè con le borse Palma Bags, condividendo un unico grande messaggio quale quello del contrasto alla violenza di genere, consentendo, attraverso questo operato, un riscatto e un’ …









Leggi la notizia completa